Известные артисты соберутся на ВДНХ в день «Музыки новых медиа»

Музыкальный день «Музыка новых медиа» пройдет в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 20 июня. Об этом сообщили в Минкультуры России.





По данным ведомства, на одной площадке соберутся известные музыкальные продюсеры, артисты и авторы. Участники обсудят, как музыка влияет на эмоции и поведение людей и что делает исполнителя «звездой».





«Музыка — территория самореализации и один из инструментов формирования мировоззрения аудитории», — отметили в Минкультуры.





В образовательной программе участвуют музыкальный блогер и композитор Николай Крупатин, продюсер Александр Гагиев, продюсер и музыкант Юрий Бардаш и Константин Жуков. Завершится день концертом Российского творческого фестиваля «Родные», где выступит певица Юта.





Вход для гостей по предварительной регистрации. День музыки пройдет в павильоне № 57 Российского общества «Знание».









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