Минкультуры: в Новгородский музей-заповедник передали уникальные старинные монеты

Клады уникальных старинных монет передали в Новгородский музей-заповедник, сообщили в Минкультуры России. По данным ведомства, среди них — 1714 серебряных монет XVII века.





В Минкультуры отметили, что артефакты были замурованы во фляге, которую раскопали в Великом Новгороде в 2020 году.





«Один из кладов был спрятан во время шведской оккупации Новгорода и содержит почти 500 единовременно отлитых монет шведского двора», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.





Другой находкой стали 32 монеты XV века, которые хранились в берестяной упаковке. Фонды Новгородского музея-заповедника пополнятся этими и другими редкими артефактами.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал