Певцы из пяти стран выступят на фестивале «Мир классического романса» в Петербурге

Вокалисты из пяти стран вместе с российскими коллегами выступят на I Международном фестивале «Мир классического романса» в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет с 27 июня по 5 июля на разных площадках Северной столицы.





Певцы из Азербайджана, Белоруссии, Китая, Узбекистана и России выйдут на сцену в рамках фестиваля. Президент «Мира классического романса» телеведущая Оксана Федорова на пресс-конференции пресс-центра ТАСС уточнила, что, работая над проектом, создатели поняли: у него будет международная история.





«На нашей афише появились Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и Китай со своим национальным репертуаром. Мы хотим, чтобы программа фестиваля была интересна как профессионально подготовленному слушателю, так и широкой аудитории», — сказала она.





Федорова участвует в фестивале как «поющий президент». Благотворительный фонд телеведущей и фонд «Камерата Ирины Шараповой» при поддержке комитета по культуре Петербурга объединили свои возможности в этом проекте.





Свыше 70 артистов примут участие в 11 тематических концертах. Особым событием фестиваля станет петербургский дебют Мариупольского эстрадно-симфонического оркестра с программой «Романс с оркестром — мост через вечность».









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