В Москве открылся новый центр современного искусства AZ/ART

Новый центр современного искусства AZ/ART открылся в Москве выставкой «Неочевидные пересечения». Культурная институция расположилась в историческом здании XVII века на Маросейке.





По данным ТАСС, на выставке представлены работы художников Анатолия Зверева, Юрия Злотникова, Льва Кропивницкого, Валентины Кропивницкой, Лидии Мастерковой, Евгения Михнова-Войтенко, Владимира Немухина, Дмитрия Павлинского, Олега Целкова и Михаила Чернышова. Первая часть экспозиции состоит из произведений десяти неофициальных мастеров и показывает параллели и пересечения с творчеством композиторов-шестидесятников.





Второй раздел в Музыкальном зале будет меняться каждую неделю. Открылся проект камерным концертом со специальной программой.





Создатели уточнили, что идея заключается в отображении объемной панорамы интермедиальных пересечений внутри Второго авангарда. Летом в центре пройдет серия из десяти концертов, которые будут сопровождаться временными выставками, дополняющими музыкальную тему.









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