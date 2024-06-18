В России появилась Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов

Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов появилась в России. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе АМК.





Ассоциация объединит профессиональных авторов и экспертов, которые освещают музыкальную культуру в печатных СМИ и интернете, а также на радио и телевидении. Учредителями АМК выступили Российский музыкальный союз, издательство «Композитор» Союза композиторов России и главред журнала «Музыкальная жизнь», доктор искусствоведения Евгения Кривицкая.





«Ассоциация создана для того, чтобы связь между поколениями ни в коем случае не прерывалась, чтобы музыкальные журналисты, критики и музыковеды разных возрастов общались между собой, обменивались знаниями и интересными находками. Само собой, нам важно, чтобы познания в области музыковедения и музыкальной критики охватывали самые широкие слои общества и не ограничивались исключительно музыкальным миром», — поделилась Кривицкая.





По ее словам, АМК будет прикладывать все усилия, чтобы максимально широко присутствовать в культурной повестке.





В состав правления Ассоциации вошли видные музыкальные критики, руководители СМИ, авторы музыковедческих трудов. Членами АМК могут стать как физические лица, так и организации, профессионально занимающиеся созданием и распространением научных и публицистических текстов о музыке. Ассоциация планирует тесно взаимодействовать с российскими и зарубежными специализированными изданиями, международными объединениями.





Председатель Российского музыкального союза Андрей Кричевский заявил, что цель АМК заключается в защите профессиональных и правовых интересов истории и традиций отечественного музыкознания, критики и журналистики. Важной миссией Ассоциации станет участие в реализации госполитики в области культуры и искусства.









Фото: Предоставлено Ассоциацией музыкальных журналистов, критиков и музыковедов