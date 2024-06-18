Власти Кировской области оценили реставрацию драмтеатра в 4 миллиарда рублей

Реставрация Кировского областного драматического театра обойдется в 4 миллиарда рублей. Соответствующий подсчеты сделали власти региона и представили в рамках Дней субъекта в Совфеде.





Зампредседателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова отметила, что театр нуждается в реконструкции. К празднованию 650-летия областного центра здание отремонтировали снаружи. Однако необходимо провести такие же работы внутри. Речь идет о сцене и гримерках. В 2023 году специалисты разработали проектную документацию, которая проходит согласование в Главгосэкспертизе России.





В 2027 году Кировский драмтеатр будет праздновать свое 150-летие. Светлана Шумайлова обратилась к сенаторам с просьбой поддержать заявку региона для выделения финансирования из федерального бюджета на ремонт объекта культурного наследия в рамках госпрограммы «Развитие культуры».





Комитет Совфеда по науке, образованию и культуре поддержал инициативу. Напомним, Кировский театр имени Кирова является одним из старейших театров в России.









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