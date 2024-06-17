В Москве откроется выставка о Федоре Конюхове

Выставка «Федор Конюхов. На всех полюсах» откроется в Подземном музее «Зарядья» в Москве. Проект раскроет всю глубину и масштаб личности путешественника, отметили в пресс-службе парка «Зарядье».





Экспозиция откроется для посетителей 21 июня. Акцент будет сделан на живописных полотнах, которые представляют собой живое свидетельство впечатлений Конюхова от экспедиций.





«Если бы у меня было три жизни, одну отдал бы семье, вторую — путешествиям, третью — искусству», — сказал он.





Также зрители увидят литографии, личные вещи путешественника, фотографии и видео из его поездок. В качестве аудиосопровождения посетителям представят дневниковые записи Конюхова и его экспедиций, которые он лично сделал на диктофон. Выставка будет работать до 4 августа.









Фото: Предоставлены пресс-службой парка «Зарядье»