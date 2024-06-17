Музей Москвы и Мосметрострой договорились о сотрудничестве

Музей Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с Московским метростроем. В скором времени на различных площадках учреждения можно будет увидеть редкие артефакты Мосметростроя.





Соглашение является продолжением работы, которая началась выставкой «Кольца Лефортова» в 2023 году. По словам гендиректора Мосметростроя Сергея Жукова, проект имел большой успех и был приурочен к 20-летию завершения строительства Третьего транспортного кольца, а также открытию движения по Лефортовскому тоннелю.





«Музей Москвы фиксировал историю создания Московского метрополитена с самых первых дней. Для нас важно продолжать работать с Мосметростроем по фиксации процесса строительства, чтобы будущие поколения, через 100 и более лет, увидели, как создавалось самое красивое в мире метро», — заявила на церемонии гендиректор музея Анна Трапкова.





Соглашение предполагает проведение совместных выставок, которые раскрывают неизвестные детали подземной столицы и истории метростроения. Отдельные экспозиция посвятят истории трудового подвига тех, кто прокладывал первые тоннели метро.





В настоящий момент в Музее Москвы работает выставка «Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х». Здесь можно увидеть портреты метростроевок, участниц строительства первой очереди столичного метрополитена.









Фото: Предоставлено пресс-службой Мосметростроя