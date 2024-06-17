В Еврейском музее и центре толерантности откроется выставка об истоках советской фотографии

17.06.2024
Выставка «Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы» откроется в Еврейском музее и центре толерантности 5 июля. Продлится она до 29 сентября.
На выставке будут представлены экспонаты из собрания Галереи Люмьер. Проект осуществляется в рамках ежегодного летнего фестиваля фотографии «Скрытая перспектива».
Экспозиция посвящена первым десятилетиям истории советского фотоискусства и объединяет знаменитые и малоизвестные кадры Аркадия Шайхета, Якова Халипа, Марка Маркова-Гринберга, Эммануила Евзерихина, Михаила Прехнера, Наума Грановского. Выставка разбита на шесть монографических разделов, которые раскрывают творчество каждого фотографа.
Всего зрители увидят более 200 уникальных отпечатков. Работы отбирались специально для проекта в Еврейском музее.
Фото: Михаил Прехнер / Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности