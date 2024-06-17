Более 7 тысяч гостей собрались на фестивале духовых оркестров в Тамбовской области

Более 7 тысяч человек стали гостями XII Международного фестиваля духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова в Тамбовской области. Об этом журналистам рассказала замминистра культуры региона Вера Дубок.





Мероприятие прошло с 13 по 15 июня. В регионе выступили различные коллективы, в состав которых вошли около 350 человек.





«Удалось собрать более 7 тыс. гостей», — поделилась Дубок с ТАСС.





В фестивале приняли участие 10 коллективов из российских регионов и Белоруссии. В первый день оркестры выступали в городах и округах Тамбовской области. В заключительный день состоялся гала-концерт.





В 2024 году исполняется 140 лет со дня рождения композитора Василия Агапкина. В пресс-службе правительства Тамбовской области сообщали, что фестиваль приурочат к юбилейной дате.









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