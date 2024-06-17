В Красноярске впервые пройдет Международный фестиваль скрипачей Виктора Третьякова

Международный фестиваль скрипачей Виктора Третьякова впервые пройдет в Красноярске, сообщили журналистам в краевой филармонии. Зрителей ждут семь концертов музыкантов с мировым именем.





Международный фестиваль пройдет с 22 по 28 сентября, передает ТАСС. В концертной программе примут участие Виктор Третьяков, Денис Мацуев, Екатерина Мечетина, Александр Рамм.





Гендиректор Красноярской филармонии Евгений Стодушный отметил, что идея фестиваля скрипачей стала следующим этапом развития именного конкурса маэстро Третьякова, который трижды проводился в регионе. По его словам, разнообразная программа и череда мастер-классов станут заметным явлением культурной жизни края и одним из ярчайших событий старта концертного сезона.





На фестивале также выступят юные виртуозы из России и Китая. В рамках смотра пройдет 10 мастер-классов участников в Сибирском государственном институте искусств имени Хворостовского.









Фото: Pixabay.com