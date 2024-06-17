На HBO состоялась премьера второго сезона сериала «Дом дракона»

Премьера второго сезона сериала «Дом дракона» прошла в онлайн-кинотеатре HBO и на одноименном телеканале. Зрители увидели первый эпизод 17 июня.





Продолжительность серии составила один час. Остальные эпизоды будут выходить в ночь с воскресенья на понедельник вплоть до финала. Заключительную серию покажут 4 августа.





Первый эпизод получил название «Сын сына». События серии разворачиваются незадолго после финала прошлого сезона. Тогда близилась кровопролитная борьба между семьей Хайтауэров и Таргариенов.





Напомним, «Дом дракона» является приквелом сериала «Игра престолов», действие которого происходит за 200 лет до событий знаменитого проекта. В шоу рассказывается история о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.









Фото: YouTube