Опубликован шорт-лист международного фотоконкурса «Свет и цвет»

Опубликован шорт-лист из более чем 300 снимков-финалистов международного фотоконкурса «Свет и цвет». Кадры войдут в экспозицию одноименного фестиваля, который пройдет в городе Елец Липецкой области с 21 по 25 августа.





На полях мероприятия назовут победителей в номинациях «Природа», «Город», «Люди», «Предмет», «Движение», «Ретро», «Дом. Семья. Обычаи. Традиции» и «Нейрофотография». Последние две рубрики являются дополнительными. Всего организаторы рассмотрели свыше 4500 работ из 398 городов России и зарубежья.





«Одни снимки были важной для автора пробой пера, другие представляли обоснованную художественную ценность, третьи вызывали сильные эмоции. Про некоторые хотелось сказать «Мне нравится!», даже не задумываясь почему», — поделились фотохудожники Наталья и Валерий Черкашины.





По их словам, судьи признались, что им пришлось нелегко. Перед ними предстали тысячи фотографий, множество техник и тем.





Финалисты смогут обменяться опытом и обсудить техники на фестивале «Свет и цвет» в Ельце. В его программу войдут более 50 мероприятий, включая лекции и мастер-классы.









Фото: Наталья Шатохина / Пресс-служба фотоконкурса «Свет и цвет»