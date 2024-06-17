В Мурманской области сняли фильм о спасении кита Станислава в районе Териберки

Организаторы операции по спасению краснокнижного горбатого кита Станислава в Мурманской области сняли фильм о своей работе. Об этом информирует компания «Норникель» в Telegram-канале.





В анонсе предлагается вспомнить, как проходила непростая недельная операция по спасению кита. Ученые сразу назвали его Станиславом.





«После изнурительной ночной погони и нескольких неудачных попыток спасатели смогли специальным ножом подцепить веревку, которая сдавливала шею и пасть Станислава», — говорится в публикации.





Компания отметила, что со спасателями все это время работала съемочная группа «Норникеля». Кита 5 июня в Баренцевом море нашли туристы в районе Териберки. Животное запуталось в рыболовных сетях. Кит был ранен и не мог полностью открыть пасть, что могло обернуться его гибелью.









Фото: YouTube