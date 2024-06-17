Французский режиссер Анн Фонтейн пообщается с российскими зрителями на премьере своего фильма

Французский режиссер Анн Фонтейн обсудит с российскими зрителями свой новый фильм «Болеро. Душа Парижа», премьера которого пройдет 17 июня в «Каро.Арт». Об этом сообщили организаторы фестиваля «Французские премьеры».





Смотр откроется 17 июня. По словам Фонтейн, с детства она была погружена в музыкальную атмосферу. Режиссер призналась, что ее отец является композитором и органистом.





«Еще в юности я увидела «Болеро» в хореографии Мориса Бежара, а позже мне захотелось узнать про жизнь самого Равеля и попытаться разгадать загадку этой безупречной работы, которая путешествует по эпохам и странам вот уже почти сто лет», — привели организаторы комментарий режиссера.





Фонтейн добавила, что мало знала о личности Мориса Равеля и решила познакомиться с ним «через цикличное и увлекательное построение «Болеро»». Обсуждение фильма пройдет сразу после просмотра. Режиссер примет участие в нем по видеосвязи.





В фильме сыграли Рафаэль Персонас, Дория Телье и Жанна Балибар. Анн Фонтейн является двукратным лауреатом Венецианского кинофестиваля. Режиссер известна как автор фильмов «Коко до Шанель», «Другая Бовари», «Девушка из Монако» и других картин.









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