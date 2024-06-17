Стартовал прием заявок на соискание премии Российского общества «Знание»

Минкультуры России сообщило о начале приема заявок на соискание главной просветительской премии страны «Знание.Премия» Российского общества «Знание». Участвовать могут музыканты, художники, актеры, режиссеры, искусствоведы, авторы тематических блогов и организаторы выставок и творческих фестивалей.





Подать заявку приглашают тех, кто популяризирует творчество, ведет просветительскую работу, связанную с историей культуры и искусства, а также тех, чей проект знакомит с культурным наследием страны. Соискатели могут заявить о себе на сайте общества «Знание».





«Номинация «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство» ждет своих героев!» — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.





Ранее стало известно, что Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов (АМК) наградит лауреата IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition. Церемония состоится 18 июня. Лауреат получит специальный приз от АМК.









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