Лауреат Grand Piano Competition заберет спецприз 18 июня

Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов (АМК) наградит лауреата IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition специальным призом. Церемония пройдет 18 июня.





Лауреат конкурса сможет стать героем интервью в журнале «Музыкальная жизнь». Создателями Ассоциации выступают Российский музыкальный союз, издательство «Композитор» Союза композиторов России и главредом журнала «Музыкальная жизнь», доктором искусствоведения Евгенией Кривицкой. Новое объединение призвано способствовать развитию профессионального подхода к оценке явлений в культурной жизни страны и в мире.





«Ассоциация представляет и защищает профессиональные права и интересы своих членов с целью сохранения и развития лучших традиций отечественного музыкознания, музыкальной критики и журналистики», — заявил председатель правления Российского музыкального союза Андрей Кричевский.





В состав правления вошли известные музыкальные критики, руководители СМИ и авторы музыковедческих трудов. Одним из главных направлений Ассоциации будет экспертное консультирование. Особое внимание АМК намерена уделять развитию образования и передаче знаний о новейших достижениях в сфере музыковедения.









Фото: Пресс-служба АМК