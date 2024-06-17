Спектакль «Рождение человека» открыл V Фестиваль театров Дальнего Востока

Уличный показ спектакля-концерта «Рождение человека» открыл V Фестиваль театров Дальнего Востока в Южно-Сахалинске. Представление состоялось на площади перед зданием областного Дома правительства.





Южно-Сахалинск на две недели станет театральной столицей макрорегиона, передает ТАСС со ссылкой на Сахалинский международный театральный центр имени Чехова (Чехов-центр).





«Фестиваль открыт. Также днем в рамках фестиваля уже открылась фотовыставка «Артист. Театр. Остров», — поделился собеседник агентства.





В спектакле участвуют народный артист России Евгений Миронов и актриса театра и кино Александра Урсуляк. Сопровождает действие фольклорный ансамбль «Комонь». Сама постановка худрука московского театра «Практика» Марины Брусникиной представляет собой эксперимент с произведениями Максима Горького «Страсти-мордасти» и «Рождения человека». Артисты читают вырезки из них под музыку любимого композитора писателя Эдварда Грига.









Фото: YouTube