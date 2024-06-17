В Петербурге выступит оркестр из Волгограда с программой «Музы не молчали»

17.06.2024
Волгоградский академический симфонический оркестр выступит в Большом зале Филармонии Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге с концертной программой «Музы не молчали». Мероприятие пройдет в рамках культурного обмена между городами-героями, уточнили в пресс-службе творческого коллектива.
Оркестр выйдет на сцену под управлением главного дирижера, заслуженного артиста России Андрея Аниханова. Музыканты исполнят произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны или звучавшие в концертах или по радио в осажденном фашистами Ленинграде.
Зрители услышат Симфонию № 2 «Родина» 1943 года, которая принесла ее автору Гавриилу Попову Сталинскую премию. В программе также ожидаются Увертюра «1812 год» Петра Чайковского, Четвертый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена, который с оркестром исполнит московский пианист, лауреат международных конкурсов Арсений Тарасевич-Николаев.
Фото: Pixabay.com