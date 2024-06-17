В Прикамье прошел фестиваль «ЭкоПикник»

Фестиваль знакомства с экотехнологиями «ЭкоПикник» прошел в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в Пермском крае. Мероприятие показало, как быть в контакте с собой и природой, рассказали организаторы.





В этом году на всей территории музея появились зоны медиации, представляющие собой небольшие тактильные станции для исследования собственных ощущений.





«Это возможность осознать себя в контакте с природой и собой, ощутить время и почувствовать стихии. Человек ежедневно включен в сотни сложных процессов, в которых участвуют общество и природа», — приводит ТАСС слова организаторов.





В Пермском краеведческом музее, филиалом которого является «Хохловка», отметили, что тема фестиваля этого года — «Есть контакт». Гости могли взаимодействовать с сенсорной дорожкой, наблюдать за облаками и ветром в специальной зоне, а также посетить «теплую», «мокрую» и кинестетические площадки, расположенные в лесу около Охотничьего становья.









Фото: YouTube