Музей Победы расширяет исторический проект в честь медиков

В Музей Победы ко Дню медицинского работника, который отмечается 16 июня, передали биографии медработников, сообщает «Вечерняя Москва».





По случаю Международного дня медицинского работника запущен проект «Медицинский полк», призванный сохранить историческую память о роли медиков в Великой Отечественной войне. Сотрудничество с Министерством здравоохранения России позволило добавить более 100 фотографий и биографий медработников, внесших значительный вклад в Победу над нацизмом.





Пресс-служба Музея подчеркнула, что медицинские работники играли ключевую роль в поддержании боеспособности советских войск на всех этапах войны. На фоне тяжелейших условий они оказывали помощь солдатам, начиная еще на поле боя и продолжая в госпиталях страны.





В новом разделе музейной экспозиции посетители могут познакомиться с уникальными историями и узнать о стратегиях и тактиках, использованных медиками для спасения жизней.





Также Музей Победы открыл новую площадку «Тактическая медицина» в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». На площадке можно научиться базовым навыкам оказания первой помощи в экстремальных ситуациях. Занятия проводят инструкторы по военно-медицинской подготовке.









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