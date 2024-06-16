В Воронеже в рамках фестиваля представлен моноспектакль по мотивам рассказа Платонова

Моноспектакль «Жизнь», поставленный Брестским театром кукол в рамках Платоновского фестиваля, вдохновлен рассказом о деде Тишке, который смог отразить наступление немецких войск на свою родную деревню во время Великой Отечественной войны, сообщает «Российская газета».





Сюжет, написанный Платоновым в 1942 году, стал основой для творческого воплощения режиссера Дениса Казачука, который воссоздал его с использованием кукольной техники и оригинальных художественных приемов.





В постановке Казачука главный герой — не просто тихий деревенский житель, это образ бессмертного народа, которому не страшен никакой враг, и который встает после всех казней, смертей, несломленный и готовый жить дальше.





Впервые к этому материалу режиссер Денис Казачук обратился в 2014 году. То была его первая самостоятельная работа. Спектакль «Жизнь» он выпустил на камерной сцене Большого театра кукол, который возглавляет его учитель Руслан Кудашов. Тогда Денис выступил в качестве и постановщика, и оформителя, и актера.









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