«Русские сезоны» стартуют в Бразилии 17 июня

Международный проект правительства РФ и Минкультуры России «Русские сезоны» откроется 17 июня на сцене Муниципального театра Рио-де-Жанейро концертом с участием Ильдара Абдразакова и Даниила Когана, передает ТАСС.





Проект будет проходить в Бразилии до конца этого года, в числе его событий — мастер-классы народного артиста России Николая Цискаридзе и Неделя российского кино.





На церемонии открытия выступят заслуженный артист России бас Ильдар Абдразаков, а также лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского: меццо-сопрано Зинаида Царенко, пианист Сергей Давыдченко и скрипач Даниил Коган. Выступления будет сопровождать Симфонический оркестр города Барра-Манса под управлением Дениса Власенко. В программе прозвучат произведения Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Рахманинова, Гуно, Сен-Санса.





Также 17 июня в фойе театра откроется историческая выставка «Арт-маскарад Русских сезонов», которой руководила известная российская театральная художница Ника Велегжанинова. Будут представлены костюмы, созданные по эскизам Льва Бакста, Александра Головина, Михаила Ларионова и Сергея Судейкина — художников, которые в начале ХХ века внесли большой вклад в формирование нового взгляда на сценографию.





«Русские сезоны» проводятся ежегодно для популяризации русской культуры за рубежом. С момента создания их посетило более 13 миллионов зрителей. Инициатором проекта стал Сергей Дягилев, организовавший в 1908 году выступления русских оперных и балетных звезд в Европе и Америке.









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