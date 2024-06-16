Фестиваль русской литературы в Индии привлек более 1,5 тысячи гостей

16.06.2024
Мероприятия Фестиваля русской литературы в Тривандруме, организованного совместно фондом Ломоносова, Русским домом и фондом «Русский мир», посетили более 1,5 тысячи человек, передает ТАСС.
Одним из ключевых событий стало открытие выставки «Александр Пушкин — жизнь и творчество» 4 июня. В День русского языка, 6 июня, были проведены поэтические чтения на 23 языках мира, а 14 июня открылась выставка, посвященная Анне Ахматовой.
На церемонии закрытия фестиваля глава представительства Россотрудничества в Индии Олег Осипов вручил награды поэтессе Роуз Мэри и филологу, бывшему завкафедрой русского языка Университета Кералы Говиндану Наиру за вклад в популяризацию русской литературы.
Медали также получили участники художественных чтений стихов Пушкина и Ахматовой.
Директор Русского дома в Тривандруме Ратиш Наир отметил, что литература играет важную роль в укреплении дружеских связей между Россией и Индией, и произведения Пушкина, Горького, Толстого пользуются большой популярностью на юге Индии.
Фото: Pixabay.com