Актер театра и кино Антон Макарский провел творческий вечер в Москве

16.06.2024
В Нестеренко центре в Марьиной Роще прошел творческий вечер Антона Макарского, известного актера и исполнителя, передает «Российская газета».
На вечере обсуждали творчество таких поэтов, как Бродский, Пастернак, Цветаева и других.
«Бродский мне еще и учитель, и просветитель. Он разбудил во мне не только любовь, но и вкус к поэзии», — говорил актер в интервью.
Вечер сопровождался чтением стихов, в том числе зрительских произведений, которые актер исполнял «с листа».
По словам Антона Макарского, сейчас он вместе с режиссером Романом Ганганом занят созданием авторского кино, где есть что играть: глубокий сценарий, характерные роли. Работа в сериалах, чем долгие годы занимался Макарский, поставлена «на паузу».
Фото: скриншот Youtube