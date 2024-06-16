В Театре наций состоится премьера спектакля «Отцы и дети» режиссера Семена Серзина

16.06.2024
Премьера спектакля «Отцы и дети» режиссера Семена Серзина состоится в Театре наций, постановщик переносит тургеневский конфликт поколений из середины XIX века в условное перестроечное время, сообщает ТАСС.
В спектакле заняты Сергей Волков, Геннадий Блинов, Владимир Майзингер, Петр Семак, Виталий Коваленко, Ирина Старшенбаум, Ольга Лерман, Александра Бортич и другие артисты.
В спектакле, помимо текста Ивана Тургенева, используются фрагменты интервью советских рок-музыкантов и отсылки к фильмам конца 1980-х. Декорация, как добавляют в театре, подчеркнет неопределенность тех времен: события будут разворачиваться на железнодорожной станции.
По словам представителей театра, в центре спектакля не реконструкция социальных связей, а создание психологического портрета современного общества, в котором акцент сделан на семейные отношения и взаимодействие поколений. Это первая постановка Серзина в Театре наций, известного по работам «Человек из Подольска» и «Похожий человек».
Спектакль пройдет 16, 17 и 18 июня.
Фото: Pixabay.com