Выставка «Фарфор и время» открылась в Москве

16.06.2024
В Музее современной истории России начала работу выставка «Фарфор и время», приуроченная к 280-летию Императорского фарфорового завода и 100-летию музея. В экспозиции представлены предметы, созданные по эскизам выдающихся мастеров авангарда и реалистического искусства, таких как Казимир Малевич и Сергей Чехонин, сообщает «Российская газета».
Выставка продлится до 18 августа, после чего экспонаты отправятся на Дальний Восток.
Экспозиция отражает эпоху за эпохой, объединив избранные шедевры советского и современного российского фарфорового искусства в залах Музея современной истории.
Ведущее место на выставке занимает агитационный и супрематический фарфор. Раскрашенные статуэтки "Красногвардейца" с винтовкой и красной повязкой на рукаве, "Бойца в укрытии", "Матроса со знаменем" и других героев эпохи. Одним из центров экспозиции стал также знаменитый чайник Малевича, созданный в 20-х годах.
К эпохе оттепели относятся такие работы, как, например, «Сварщица» (1962) Софьи Велиховой. Среди более поздних экспонатов выделяются кофейный сервиз к Олимпиаде-80, чайный сервиз «Проект» по мотивам супрематической геометрии.
Одним из ярких экспонатов стала композиция Юлии Чистяковой, посвященная истории ХХ века и созданная по мотивам поэмы Александра Блока «Двенадцать», а также фарфоровые шаржи скульптора Анатолия Белкина.
Помимо самой экспозиции, посетителей ждал еще один сюрприз: в цехе, то есть в отдельном зале, можно было изучить технологическую цепочку изготовления фарфора, начиная с сырья и заканчивая обжигом и росписью.
Фото: Pixabay.com