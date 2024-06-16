В Санкт-Петербурге стартует фестиваль «Культура рядом»

16.06.2024
XV городской фестиваль «Культура рядом» при участии солистов Мариинского и Михайловского театров начинается в Северной столице, сообщает ТАСС.
Фестиваль откроется концертом «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» на площади Искусств и продлится до 13 июля. В этом году выступления пройдут в Центральном, Московском, Фрунзенском, Кировском, Красносельском районах города, а также в Павловске.
На концерте-открытии выступят «Gabbiano Orchestra» под руководством Ларисы Габитовой, солисты Мариинского и Михайловского театров, Ансамбль «Созвездие», Академия «Авансцена», Губернаторский симфонический оркестр под управлением Максима Алексеева.
«Культура рядом» является просветительским проектом, цель которого — сделать искусство доступным для всех. За годы существования фестиваль привлек тысячи зрителей, предлагая обширный репертуар, включающий произведения отечественных и зарубежных композиторов. В этом году особое внимание уделено музыкальным произведениям на стихи Пушкина.
Фото: скриншот Youtube