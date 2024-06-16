Санкт-Петербургский фестиваль «Пушкин-фест» поможет популяризовать «Пушкинскую карту»

Новый театральный проект «Пушкин-фест», посвященный 225-летию со дня рождения поэта, соберет горожан в ЦПКиО имени Сергея Кирова на Елагином острове, сообщает ТАСС.





Одной из основных целей фестиваля является привлечение молодежи к программе «Пушкинская карта», сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Санкт-Петербурга. На мероприятии будет установлена стойка, где можно оформить карту и получить информацию о ней.





«Пушкин-фест», постановщиком которого выступил молодой режиссер Илья Архипов, представляет собой фестиваль-квест, где все части тематически связаны с произведениями поэта.





Так, на площадке «Пиковая дама» гости погрузятся в мир загадочной карточной игры, в «Лукоморье» пройдут мастер-классы по русским старинным ремеслам, а в локации «Моцарт и Сальери» в «Музыкальном павильоне» пройдет урок по историческому танцу. Театр «Комик-трест» покажет спектакль «Пушкин и Ко. Сон в белую ночь».





Праздник совместно организовали некоммерческое партнерство «Искусство XXI века» и Музыкальный театр имени Федора Шаляпина. Оркестр этого театра «Северная симфония» под руководством маэстро Фабио Мастранджело при участии солистов и хора труппы подготовили концерт «Пушкин в музыке».









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