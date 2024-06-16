Театр имени Тересы Карреньо в Венесуэле представил балет «Жар-птица» Стравинского

Главный театр Венесуэлы имени Тересы Карреньо в субботу открыл новый сезон балетом «Жар-птица» Игоря Стравинского в постановке Висенте Небрада, сообщает ТАСС.





Исполнительный директор театра Ирвин Пенья выразил радость по поводу открытия сезона именно этим балетом и напомнил, что постановка Висенте Небрада впервые была представлена на сцене театра 40 лет назад.





Он также сообщил, что театр укрепляет сотрудничество с Большим театром России, реализуя соглашение, заключенное в октябре прошлого года.





Художественный руководитель балета театра имени Тересы Карреньо Карлос Паулильо рассказал, что балетная труппа, в которой состоят 50 артистов в возрасте 20-25 лет, планирует показать балет «Жар-птица» Стравинского в разных городах Венесуэлы, а затем совершить турне по странам Латинской Америки.









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