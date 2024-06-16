В Национальный художественный музей Минска привезли «Белоруса» Ильи Репина

Картина Ильи Репина «Белорус» из постоянной коллекции Русского музея впервые прибыл в Минск для участия в выставке в Национальном художественном музее Республики Беларусь, сообщается в ТГ-канале Государственного Русского музея.





Это произведение, созданное Репиным в имении Здравнёво под Витебском, было изображено на одной из первых почтовых марок Республики Беларусь 30 лет назад.





На выставке «Репин и ученики» в Минске будут представлены также три другие работы художника из собрания Русского музея.





Событие является важным для культурных связей между Россией и Беларусью. Журналисты сравнивают его с советскими гастролями «Моны Лизы» Леонардо да Винчи.









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