Международный фестиваль документального кино SiberiaDOC собрал заявки от 49 стран

Свои заявки прислали режиссеры из Аргентины, Германии, Ирана, Китая, России, Франции и других стра...
Экспозицию составят около 90 подлинных памятников древнеегипетского искусства и 3D-реконструкции обл...
Патриотическая акция в этом году была посвящена литературе и кинофильмам для детей о Великой Отечест...
В архиве более 8 тысяч документов о машинах ХХ века.
Проведено больше 450 экскурсий на предприятиях пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и д...
Свои заявки прислали режиссеры из Аргентины, Германии, Ирана, Китая, России, Франции и других стра...
Экспозицию составят около 90 подлинных памятников древнеегипетского искусства и 3D-реконструкции обл...
Патриотическая акция в этом году была посвящена литературе и кинофильмам для детей о Великой Отечест...
В архиве более 8 тысяч документов о машинах ХХ века.
Проведено больше 450 экскурсий на предприятиях пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и д...
Кузнецовская — солистка республиканского Театра оперы и балета, ветеран сцены, член Союза театральны...
На 13 площадках прошло более 20 культурных мероприятий с участием ведущих творческих коллективов. ...
Картина режиссера Аскера Унаева участвует в международной конкурсной секции в номинации «Лучший коро...
Седьмой сезон концертов на панорамной площадке павильона «Рабочий и колхозница» порадует гостей живы...
В постановке планируют задействовать всю труппу.
На трех фестивальных сценах в течение двух дней, 15 и 16 июня, выступят 40 артистов.
На протяжении десятилетий РИАМЗ, один из старейших музеев России, динамично развивается, бережно хра...
В конкурсной программе примут участие 2224 картины, среди них 1765 мировых и международных премьер.
Выступления российского коллектива посвящены 75-летию установления дипломатических отношений между с...
Юбилейный сезон завершился спектаклем Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева.
Каждая площадка погрузит посетителей в определенную историческую эпоху.
Конкурс уже в четвертый раз взял под свое крыло пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацу...
По версии премии «Муз-ТВ» певец признан новой легендой отечественного шоу-бизнеса.
В этом году он продлится до 15 сентября и объединит 40 площадок.
Производством проекта занимается компания «Триикс медиа» по заказу «ТВ-3».
16.06.2024