Международный фестиваль документального кино SiberiaDOC собрал заявки от 49 стран

16.06.2024

Международный фестиваль документального кино SiberiaDOC собрал заявки от 49 стран
На участие в Международном фестивале авторского документального кино SiberiaDOC, который пройдет в Красноярске с 29 ноября по 8 декабря, поступили заявки из 49 стран, передает ТАСС.

Свои заявки прислали режиссеры из Аргентины, Германии, Ирана, Китая, России, Франции и других стран.

В 2024 году будут выбраны лучшие документальные фильмы в коротком и полном метре. Отдельно жюри выделит картины из России.

Международный кинофестиваль SiberiaDOC проходит в Красноярске с 2023 года. В 2023 году в конкурс прошли 20 работ из 15 стран. Гран-при получил фильм из Ирана «Один» режиссера Джафара Наджафи. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Красноярского края.


Фото: Pixabay.com