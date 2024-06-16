Древнеегипетские артефакты впервые покажут в Новосибирске

16.06.2024
В Новосибирске впервые с 5 июля по 8 сентября будет проходить выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия. Результаты исследования мумий и памятники древнеегипетского искусства из собрания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина», сообщает «Российская газета».
Экспозицию составят около 90 подлинных памятников древнеегипетского искусства и 3D-реконструкции облика древних египтян. Самому древнему экспонату, который будет представлен на выставке, примерно три тысячи лет, уточнила директор ГМИИ Елизавета Лихачева.
«Первые переговоры о проведении выставки мы провели с руководством ГМИИ год назад. Сейчас на нашей площадке активно идет монтаж экспозиции, выполненной по проекту дизайнерского бюро Пушкинского музея», — рассказала директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева.
Помимо основной экспозиции, посетителей ждет просветительская программа, в том числе экскурсии, лекции и мастер-классы для детей. Кураторы выставки из ГМИИ и сотрудники НГХМ проведут мероприятия, направленные на углубление знаний о древнеегипетской культуре.
Также будет организована выставка фотохудожника Елены Третьяковой, посвященная Египту.
Фото: Pixabay.com