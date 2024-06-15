Более 5 тысяч школьников России приняли участие в акции «Летопись сердец»

Подведены итоги Всероссийской ежегодной патриотической акции «Летопись сердец», которая проходила в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», сообщила пресс-служба Министерства культуры России.





Акция в этом году была посвящена литературе и кинофильмам для детей о Великой Отечественной войне и объединила более 5 тысяч школьников со всей России. Ученики писали отзывы на любимые литературные и кинопроизведения.





Наиболее популярными литературными произведениями стали «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Сын полка» Валентина Катаева, «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Горячий снег» Юрия Бондарева, а также стихи Юлии Друниной, Константина Симонова, Александра Твардовского, Мусы Джалиля.





В номинации «Отзыв о кинофильме о Великой Отечественной войне» ребята чаще всего обращались к фильмам «Солдатик», «Т-34», «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики» и «Сестренка».





Наибольший интерес проявили участники из Республики Башкортостан (около 2500 заявок), а также Астраханской, Московской и Тульской областей.





По итогам акции члены жюри отметили 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».





Со списком победителей Всероссийской ежегодной патриотической акции «Летопись сердец» можно ознакомиться здесь





Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) и Российским фондом культуры.









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