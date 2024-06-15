Более 5 тысяч школьников России приняли участие в акции «Летопись сердец»

15.06.2024
Подведены итоги Всероссийской ежегодной патриотической акции «Летопись сердец», которая проходила в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», сообщила пресс-служба Министерства культуры России.
Акция в этом году была посвящена литературе и кинофильмам для детей о Великой Отечественной войне и объединила более 5 тысяч школьников со всей России. Ученики писали отзывы на любимые литературные и кинопроизведения.
Наиболее популярными литературными произведениями стали «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Сын полка» Валентина Катаева, «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Горячий снег» Юрия Бондарева, а также стихи Юлии Друниной, Константина Симонова, Александра Твардовского, Мусы Джалиля.
В номинации «Отзыв о кинофильме о Великой Отечественной войне» ребята чаще всего обращались к фильмам «Солдатик», «Т-34», «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики» и «Сестренка».
Наибольший интерес проявили участники из Республики Башкортостан (около 2500 заявок), а также Астраханской, Московской и Тульской областей.
По итогам акции члены жюри отметили 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Со списком победителей Всероссийской ежегодной патриотической акции «Летопись сердец» можно ознакомиться здесь
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Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект) и Российским фондом культуры.
Фото: Pixabay.com