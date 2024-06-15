Музею транспорта Москвы передали архив завода СВАРЗ

Уникальный архив Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) передали Музею транспорта Москвы, сообщает телеграм-канал департамента транспорта столицы.





Как отмечается в сообщении, это более 8 тысяч документов о машинах ХХ века.





В архиве содержатся ценные сведения о серийных и экспериментальных трамваях, автобусах, троллейбусах, технике городских служб и элементах транспортной инфраструктуры. Все данные будут оцифрованы, детально описаны и останутся на хранение в музее.





Эти документы уже используются для реставрации и подготовки постоянной экспозиции в гараже Константина Мельникова. Архив впервые станет доступен исследователям в читальном зале архивно-библиотечного центра на Новорязанской, 27.





«Музей транспорта Москвы принял на хранение, описание и оцифровку уникальный архив научно-технической документации завода СВАРЗ. В нем содержится более 8 тысяч дел с информацией о подвижном составе, который эксплуатировался в городе в XX веке. Историю столичного транспорта можно будет изучать в архивно-библиотечном центре в здании постоянной экспозиции, которая, мы уверены, станет одной из самых посещаемых в столице», — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.









Фото: скриншот Youtube