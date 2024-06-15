Стартовал 26-й Шанхайский международный кинофестиваль

В этом году на Шанхайском международном кинофестивале покажут более 3700 фильмов из 105 стран и регионов, сообщает Телеграм-канал «Китайская панорама».

В конкурсной программе примут участие 2224 картины, среди них 1765 мировых и международных премьер. Лучшие работы по традиции будут отмечены наградой «Золотой кубок».





Показы в рамках фестиваля пройдут в 53 кинотеатрах, 47 из них находятся в Шанхае, а остальные — в городах Нанкин, Сучжоу, Ханчжоу, Нинбо и Хэфэй. Зрители с нетерпением ждали этого мероприятия: уже сейчас продано свыше 450 тыс. билетов на сеансы, более 50 картин собрали аншлаг.





Шанхайский международный кинофестиваль основали в 1993 году. С тех пор из регионального мероприятия он превратился во влиятельное событие глобального уровня. В этом году фестиваль продлится с 14 по 23 июня.





Как ранее сообщала газета «Культура», в Шанхайском кинофестивале будут представлены три картины из России: полнометражная российско-грузинская картина «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе, короткометражная анимационная лента «Ручей, бегущий в горы» Александра Храмцова, а также фильм «Ласточка», созданный при поддержке Минкультуры России в продюсерском центре «ВГИК-дебют».









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