Ансамбль имени Александрова проводит серию выступлений в Китае

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова в рамках гастролей в Китае провел первый концерт в Государственном Большом театре Китая (Национальном центре исполнительских искусств) в Пекине, сообщили в Минобороны РФ.





Ансамбль представил программу в двух отделениях: военно-патриотические и русские народные песни и пляски, произведения на китайском языке.





Также в День России коллектив ансамбля принял участие в торжественном мероприятии с участием высокопоставленных китайских гостей в посольстве РФ в КНР в Пекине. Сводный хор исполнил государственные гимны России и Китая, затем перед зданием посольства состоялось небольшое выступление александровцев для сотрудников и гостей посольства, передает ТАСС





Выступления российского коллектива в рамках гастролей, посвященных 75-летию установления дипломатических отношений между странами, запланированы каждый вечер с 12 по 16 июня на сцене Большого театра Китая, а также утром 15 июня в Доме оперы Пекина.









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