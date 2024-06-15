Театр юного зрителя в Воронеже завершил 60-й сезон

Спектаклем Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева «Отрочество» завершился юбилейный, 60-й сезон в Театре юного зрителя (ТЮЗ) в Воронеже.





Как сообщили в пресс-службе воронежского ТЮЗа, питерский театр уже не в первый раз гастролирует в Воронеже, они были с гастролями в феврале прошлого года.





В этот раз труппа представила спектакль «Отрочество» Ивана Орлова. Пьеса написана Ярославой Пулинович по мотивам одноименной повести из трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность», где автор подробно описывает жизнь и психологические переживания подростка Николеньки Иртеньева.





Особенность этого спектакля в том, что и артисты, и зрители размещаются на сцене. Такое решение впервые использовано с гастрольным спектаклем.









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