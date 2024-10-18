Свыше 100 скульпторов станут участниками в юбилейном фестивале «Ледовая Москва»

С 30 декабря по 12 января на Поклонной горе пройдет юбилейный фестиваль «Ледовая Москва», в котором примут участие более 100 скульпторов. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец.





Ковтунец отметил, что для создания ледяных скульптур будет использовано значительное количество материала, привезенного из чистейших озер Байкала, Свердловской области и других регионов.





Фестиваль предложит уникальную тему, посвященную инженерным профессиям, посетителей ждет интерактивное взаимодействие с экспозицией. Спикер рассказал, что в ледовых инсталляциях можно будет увидеть механика, слушающего сердце машины, и вирусолога, изучающего ДНК вируса.





По словам президента программы, каждый год мероприятие привлекает около миллиона посетителей, однако за последние четыре года формат фестиваля был значительно сокращен. В 2024 году «Ледовая Москва» вернется на Поклонную гору в полном объеме, предлагая зрителям незабываемые впечатления и новые творческие замыслы.









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