Театры столкнулись с проблемой перекупки билетов

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок отметил отсутствие эффективных инструментов в законодательстве для борьбы с перекупщиками театральных билетов. На заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям он подчеркнул, что действующие нормы не предоставляют необходимых механизмов для противодействия спекуляции.





Крок сообщил, что с декабря театр планирует ввести именные билеты, однако выразил опасения по поводу возможных очередей и задержек перед спектаклями из-за необходимости проверки документов на входе. В социальных сетях театра указано, что именные билеты будут действовать на постановки «Генерал и его семья», «Наш класс» и «Утиная охота». При покупке билета зрителю потребуется указать свои фамилию, имя, отчество и номер паспорта. На входе в театр необходимо будет предъявить как билет, так и паспорт.





Ранее о введении именных билетов для борьбы со спекуляциями сообщил Государственный академический Большой театр России. Продажа таких билетов в ГАБТ стартовала 1 октября.









Фото: YouTube