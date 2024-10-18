Ярославская область привлекла 1,5 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Культура»

18.10.2024

Ярославская область привлекла 1,5 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Культура»
Правительство Ярославской области привлекло более 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета для финансирования национального проекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По информации пресс-службы, основная часть этих средств поступила в последние три года, в среднем по 450 миллионов рублей ежегодно.

Ирина Ширшова, исполняющая обязанности министра культуры региона, отметила, что значительная доля выделенных средств направлена на капитальный ремонт Театра юного зрителя в Ярославле. Она подчеркнула, что на завершение ремонта ТЮЗа выделено более 960 миллионов рублей. В рамках проекта также построили три сельских дома культуры и Центр культурного развития в Данилове. 

Кроме того, Ширшова рассказала о проведении ремонта 66 зданий для учреждений культуры, переоснащении пяти музеев, а также о приобретении новых инструментов для 19 муниципальных детских школ искусств, музыкального училища имени Собинова и колледжа культуры. Также были закуплены пять автоклубов и созданы 16 модельных библиотек.

Ширшова добавила, что культура в регионе развивается благодаря крупным губернаторским проектам, поддержке талантливой молодежи и улучшению культурной инфраструктуры. 

Согласно сообщению пресс-службы, по инициативе губернатора Михаила Евраева в Ярославле успешно прошел крупный проект «Большой концерт». Мероприятие, организованное с участием альтиста и дирижера Юрия Башмета и оперного певца Ильдара Абдразакова, собрало тысячи жителей и гостей города.


Фото: Pixabay.com