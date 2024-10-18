Ярославская область привлекла 1,5 миллиарда рублей на реализацию нацпроекта «Культура»

Правительство Ярославской области привлекло более 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета для финансирования национального проекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.





По информации пресс-службы, основная часть этих средств поступила в последние три года, в среднем по 450 миллионов рублей ежегодно.





Ирина Ширшова, исполняющая обязанности министра культуры региона, отметила, что значительная доля выделенных средств направлена на капитальный ремонт Театра юного зрителя в Ярославле. Она подчеркнула, что на завершение ремонта ТЮЗа выделено более 960 миллионов рублей. В рамках проекта также построили три сельских дома культуры и Центр культурного развития в Данилове.





Кроме того, Ширшова рассказала о проведении ремонта 66 зданий для учреждений культуры, переоснащении пяти музеев, а также о приобретении новых инструментов для 19 муниципальных детских школ искусств, музыкального училища имени Собинова и колледжа культуры. Также были закуплены пять автоклубов и созданы 16 модельных библиотек.





Ширшова добавила, что культура в регионе развивается благодаря крупным губернаторским проектам, поддержке талантливой молодежи и улучшению культурной инфраструктуры.





Согласно сообщению пресс-службы, по инициативе губернатора Михаила Евраева в Ярославле успешно прошел крупный проект «Большой концерт». Мероприятие, организованное с участием альтиста и дирижера Юрия Башмета и оперного певца Ильдара Абдразакова, собрало тысячи жителей и гостей города.









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