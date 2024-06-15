Многокилометровый музей истории России открылся на московских бульварах

В столице в рамках проекта «Лето в Москве» проходит традиционный исторический фестиваль «Времена и эпохи». Гости могут посетить почти 50 площадок по всему городу, где их ждут десятки исторических реконструкций.





По сообщению mos.ru, как и в предыдущие годы, фестиваль охватывает множество тем и периодов: от эпохи Античности до Первой мировой и Великой Отечественной войн.





Одним из главных событий фестиваля стала многокилометровая уличная выставка на Бульварном кольце и центральных улицах столицы. На пять дней они превратились в масштабный музей под открытым небом. В экспозиции принимают участие более 50 музеев со всей страны.





Со знаменательными датами истории России москвичей и туристов познакомят более 100 фотостендов, а также около трех десятков витрин, где разместилось свыше 230 экспонатов. Каждая площадка погрузит посетителей в определенную историческую эпоху. Гости увидят образцы оружия, обмундирования и одежды, различные аксессуары и предметы быта.





Кроме того, более 20 военно-исторических клубов представят свои программы и проведут около 250 различных выступлений. На бульварах все желающие смогут посетить экскурсии с гидами-реконструкторами.





Фестиваль «Времена и эпохи» продлится до 16 июня.









Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»