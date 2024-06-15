В столице открывается фестиваль «Усадьбы Москвы»

15 июня открывается новый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы». В этом году он продлится три месяца — до 15 сентября и объединит 40 площадок: 21 городскую усадьбу и 19 загородных.





Как сообщает mos.ru, каждые выходные жители и гости столицы будут знакомиться в интерактивном формате с историей Москвы и дворянского быта, погружаться в летнюю атмосферу и наблюдать за тем, как исторические пространства могут быть вписаны в современную городскую культуру.





В программе фестиваля — более 2,5 тысячи мероприятий на любой вкус для посетителей разного возраста. Это старинные русские игры для семей с детьми, концерты современной музыки в исторических интерьерах, диджей-сеты, кинопоказы под открытым небом, творческие мастер-классы и лекции, пикники и прогулки.





Основной площадкой открытия этого сезона станет сад имени Н.Э. Баумана. Его посетители окунутся в атмосферу летней Москвы XIX века. Кроме ретроигр и лекций об истории района, гостей ждут выступления популярных исполнителей.





Подробная программа всех дней фестиваля «Усадьбы Москвы» доступна на сайте Russpass









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