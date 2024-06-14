В Петербурге стартовали съемки детективного сериала «Крестоносцы»

Съемки детективного сериала «Крестоносцы» стартовали в Санкт-Петербурге, информирует «Бюллетень кинопрокатчика». По данным источника, производством занимается компания «Триикс Медиа» по заказу ТВ-3.





Действие сериала разворачивается вокруг Константина Крестоносцева, который возглавляет группу по раскрытию загадочных преступлений. Герой разбирается в эзотерике и оккультизме, и уверен, что случаи из его практики имеют рациональное объяснение. Однако это правило не работает, когда группа сталкивается с чем-то действительно невероятным.





В сериале снимаются Денис Васильев, Екатерина Домашенко, Александр Кононец, Андрей Федорцов и другие. Режиссерское кресло занял Александр Колесник. Продюсируют проект Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.









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