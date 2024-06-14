Умер снимавшийся в фильме «Следствие ведут знатоки» режиссер Меркулов

Театральный режиссер и актер Игорь Меркулов ушел из жизни в 61 год. Об этом сообщил Железногорский театр оперетты, который много лет сотрудничал с деятелем.





Игорь Меркулов поставил на этой сцене ряд знаковых спектаклей. Режиссер работал над постановками «Алые паруса», «Дубровский», «Так не бывает», «Униженные и оскорбленные», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и другими. Спектакли составили основу Железногорского театра оперетты.





Начинал Меркулов свою творческую карьеру как актер. Окончив ГИТИС, он служил Театру имени Ермоловой. Затем Меркулов перешел в Театр имени Гоголя.





Экранный дебют актера состоялся в 10 лет. Меркулов сыграл главную роль в детском художественном фильме «Включите северное сияние». В 1978 году снялся в фильме «Следствие ведут знатоки».





Позднее актеру начали поступать предложения об эпизодических ролях. Сам Меркулов в 1991 году получил второй диплом ГИТИСа как режиссер музыкального театра.





За свою жизнь он поставил более 70 оперетт, драматических музыкальных спектаклей и мюзиклов. Последней работой режиссера стала постановка «Любовь и голуби», премьера которого прошла в Театре имени Чехова в Павлодаре в 2023 году.









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