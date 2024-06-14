В Ашхабаде представили иммерсивный спектакль по Гоголю

Иммерсивный спектакль «Последствия» по произведениям Николая Гоголя представили в Русском доме в Ашхабаде. Посмотреть постановку могли все желающие.





Первый секретарь посольства России в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева уточнила, что спектакль основан на нескольких произведениях, которые хорошо знают читатели.





«Среди них «Нос», «Вий», «Ревизор», «Записки сумасшедшего», «Ночь перед Рождеством». Конечно же, артистами взяты самые известные сюжеты, диалоги из произведений великого Гоголя», — приводит ТАСС слова дипломата.





Зайцева отметила, что творчество писателя окутано тайной и мистикой, поэтому артисты вложили в свои сцены и этот мотив. Представитель Россотрудничества выразила надежду на то, что зрители без труда смогли узнать героев Гоголя, со дня рождения которого 1 апреля исполнилось 215 лет.





Вход на мероприятие был свободным. Площадка Русского дома заполнилась зрителями всех возрастов.









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