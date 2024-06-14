Картину Шишкина доставили в Калининград из Москвы самолетом

Картина русского художника-пейзажиста XIX века Ивана Шишкина «Полдень. В окрестностях Москвы» из постоянной коллекции Третьяковской галереи была доставлена в Калининград самолетом. Произведение установили на сцене исторического Кафедрального собора на острове Канта.





По данным ТАСС, картину разместили в рамках проекта «Выставка одной картины». Пресс-секретарь собора Яна Лутченко сообщила, что полотно хорошо «перенесло» полет и дорогу из аэропорта Храброво на спецтранспорте под охраной.





«Уже 15 июня работа будет доступна для знакомства посетителям выставки в течение месяца», — уточнила собеседница агентства.





Проект «Выставка одной картины» реализован Кафедральным собором совместно с Третьяковской галереей. В этом году ему исполняется семь лет. За годы существования проекта на выставке в Калининграде побывали картины Василия Поленова, Константина Коровина, Ильи Репина, Владимира Боровиковского и Василия Кандинского.









Фото: Pixabay.com