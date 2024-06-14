Вышел дублированный трейлер сериала «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом

Онлайн-кинотеатр Amediateka представил на YouTube русскоязычный ролик к сериалу «Обреченные на славу». Обладатель двух «Оскаров» Энтони Хопкинс сыграл римского императора Веспасиана.





Мировая премьера всех десяти серий проекта состоится 18 июля. Amediateka представит сериал россиянам в этот же день на русском языке.





Действие фильма разворачивается вокруг гладиаторских соревнований в Древнем Риме и коррумпированной среды их организаций. Зритель погрузится в 79-й год нашей эры, где взошедший на трон император после гражданской войны решает утихомирить народ, дав ему хлеба и зрелищ.





Помимо Энтони Хопкинса, в сериале появится звезда «Игры престолов» Иван Реон, сыгравший Рамси Болтона. В проекте также задействованы актеры Димитри Леонидас, Том Хьюз и Мо Хашим.





Режиссерами выступили Роланд Эммерих и Марко Кройцпайнтнер. В основу сериала лег роман «Путь гладиатора» Дэниела Мэнникса.









Фото: YouTube