Вышел дублированный трейлер сериала «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом

14.06.2024

Вышел дублированный трейлер сериала «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом
Онлайн-кинотеатр Amediateka представил на YouTube русскоязычный ролик к сериалу «Обреченные на славу». Обладатель двух «Оскаров» Энтони Хопкинс сыграл римского императора Веспасиана.

Мировая премьера всех десяти серий проекта состоится 18 июля. Amediateka представит сериал россиянам в этот же день на русском языке.

Действие фильма разворачивается вокруг гладиаторских соревнований в Древнем Риме и коррумпированной среды их организаций. Зритель погрузится в 79-й год нашей эры, где взошедший на трон император после гражданской войны решает утихомирить народ, дав ему хлеба и зрелищ.

Помимо Энтони Хопкинса, в сериале появится звезда «Игры престолов» Иван Реон, сыгравший Рамси Болтона. В проекте также задействованы актеры Димитри Леонидас, Том Хьюз и Мо Хашим.

Режиссерами выступили Роланд Эммерих и Марко Кройцпайнтнер. В основу сериала лег роман «Путь гладиатора» Дэниела Мэнникса.


Фото: YouTube