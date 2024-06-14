В Петербурге открылась выставка картин из соломы с сюжетами времен блокады

Выставка картин из соломы с сюжетами Великой Отечественной войны открылась в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Главный хранитель учреждения Анна Савельева в беседе с журналистами отметила, все предметы были переданы из личного архива семьи художника Георгия Энгельке по его завещанию.





В будущем экспонаты станут частью музейного фонда, передает ТАСС. Экспозиция будет открыта до 22 июля.





«Это выставка памяти. Ее составили работы, которые пришли к нам в музей пока на экспонирование по завещанию Георгия Павловича, но мы будем оформлять их на прием в дар», — сказала собеседница агентства.





По ее словам, здесь представлены те 13 работ, которые в течение разного времени художник делал на тему войны и блокады. Помимо соломенных картин, на выставке представлены личные документы Энгельке, каталог работ, награды за участие и победы в выставочных проектах и другие предметы, которые передали его родственники.









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