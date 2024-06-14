Актриса Оксана Акиньшина снимется в исторической драме о российских эмигрантах

Актеры Оксана Акиньшина и Александр Устюгов сыграют в исторической многосерийной драме об эмигрантах, сбежавших от революции в 20-х годах XX века. Съемки пройдут в Баку, который превратится в Константинополь начала прошлого столетия.





По сюжету главный герой бывший офицер армии Врангеля Сергей Нератов лишился на гражданской войне родины и семьи, информирует MK.RU. Однако в эмиграции у него начинается новое сражение за себя и бежавших в Турцию соотечественников.





«Ожидания от съемок в Баку трепетные, так как я ни разу там не был», — признался Устюгов.





Актер выразил надежду, что визит станет не только рабочим, но и туристическим. По словам Устюгова, он ждет его как отпуска, несмотря на погоду, при которой в офицерской шинели и сапогах там будет слишком тепло.





Акиньшиной досталась роль баронессы, потерявшей на войне мужа. Героине приходится заниматься проституцией, чтобы прокормить маленького сына. Также в сериале снимаются Кирилл Кяро, Сергей Марин, Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер, Вольфганг Черни и другие актеры.









Фото: YouTube